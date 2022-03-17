В центре Севастополя временно ограничат движение

В городе пройдут мероприятия, приуроченные празднования годовщины «Русской весны»

В центре Севастополя будет временно ограничено движение транспорта

Запрещена остановка и стоянка транспортных средств с 19:00 16 марта до 06:00 19 марта на площади Нахимова.

Будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта, от площади Суворова до улицы Айвазовского с 15:00 до 23:59 18 марта.

С 15:00 до 23:59 18 марта изменится направление одностороннего движения по улице Советская от пересечения с улицей Воронина до улицы Ленина и по улице Воронина от улицы Суворова до улицы Спуск Шестакова;

С 13:00 до 23:59 18 марта место посадки и высадки пассажиров катеров по маршруту «Графская пристань – Северная» будет перенесено с Графской пристани в Артиллерийскую бухту.

Катера будут работать до 01:00 19 марта.