В Севастополе на проспекте Героев Сталинграда сбита женщина

Происшествия
08-11-2023
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ДТП произошло сегодня, в 13:50, когда когда 73-летний водитель не остановился на красный свет светофора.

Он сбил 62-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в городскую больницу.

Признаков опьянения у водителя не установлено. Сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП с пострадавшим проводится проверка.

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Ольга Сурикова

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