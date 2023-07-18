В Симферополе расследовали убийство 14-летней давности по геномному следу

Следственным комитетом предъявлено обвинение 61-летнему симферопольцу в совершении убийства в 2009 году. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Следствие установило, что в октябре 2009 года мужчина во время ссоры нанес женщине несколько ударов камнем по голове, после чего она скончалась, а злоумышленник спрятал тело в кустах.

Тогда убийцу не нашли, но остался оставленный злоумышленником предмет с геномным следом. Позже этот предмет был занесен в современную базу данных, и эта информация совпала с генотипом жителя Симферополя, отбывающего наказание в колонии строгого режима Адыгеи за совершенное в 2017 году половое преступление против несовершеннолетней.

Мужчина свою вину признал полностью. Он был этапирован в Симферополь для проведения следственных действий.

Напомним, в Крыму мужчине предъявлено обвинение в убийстве курсанта симферопольской школы милиции, совершенном 24 года назад.