В Центре инклюзивной культуры открылся Клуб заботливых родителей

Цель клуба — помочь родителям наладить отношения с детьми, воспитать не «удобных» людей, а гармоничные, целеустремленные личности, которые верят в себя.

Куратор «Клуба заботливых родителей» — Марина Цуприк, мама сына и дочки, сертифицированный коуч ICF, заведующая библиотекой – филиалом №8 (медицинская):

В клубе расскажут, как научить детей учиться, как гармонично общаться с детьми, как определять, к чему у детей есть призвание, развивать его, сохранять и поддерживать целеустремленность и веру в себя.

На занятиях ждут родителей с детьми. Пока мамы и папы будут получать знания, дети примут участие в творческих мастер-классах.

Благотворительный взнос 200 р.

Адрес: ул. Большая Морская, д 31. (Медицинская библиотека)

Предварительная организация по тел. 8 (8692) 54-29-80; +7 978-042-12-59

По материалам портала Севастопольский фарватер добра