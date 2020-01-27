В Севастополе вручили медали жителям блокадного Ленинграда

Сегодня в Севастополе на аллее городов-героев у знака «Ленинград» жителям блокадного города вручили медали «75 лет Победы», — передают Вести-Севастополь.

Медаль учредили в прошлом году по Указу Президента России. Ей наградат не только ветеранов ВОВ, но и труженников тыла, а также узников концлагерей.

Первую медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» Михаил Развожаев в воскресенье вручил Шевкие Абибуллаевой, которая участвовала как в обороне, так и в освобождении Севастополя. 24 января участнице Великой Отечественной исполнилось 96 лет.

По материалам Вести-Севастополь (и фото)