Ученые СевГУ разработают рефрижератор на солнечных батареях для электромобилей

Севастопольский госуниверситет и научно-производственное предприятие «Эльтавр» будут совместно разрабатывать электромобили специального назначения.

Уникальные электромобили полностью разработаны крымскими инженерами и состоят из российских комплектующих. Машины оснащены мощными электродвигателями, могут преодолевать крутые подъёмы. Запас хода электромобиля достигает 100 км, заряжаются машины от бытовой розетки всего за 3 часа.

Ученые будут разрабатывать автономный модуль рефрижератора для автомобиля марки „Эльтавр-Як“. Модуль будет совмещен с солнечными батареями, то есть он не будет подключаться к электрической системе электромобиля.

Следующий этап — создание передвижной лаборатории на базе электромобиля.

По словам старшего преподавателя кафедры «Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети» СевГУ Павла Кузнецова на автомобиль планируют установить системы удаленного мониторинга, которые будут измерять параметры окружающей среды. Автомобиль будет ездить по городу и точечно снимать их. Данные будут отображаться на карте онлайн.

Управление информационной политики, маркетинга и PR СевГУ