В театре танца премьера «Любовь, танцы и гаджеты»

26, 27 и 28 ноября 2021 года в Севастопольском академическом театре танца им. Вадима Елизарова стартует премьера с многообещающим названием «Любовь, танцы и гаджеты». Начало спектаклей в 18-00.

Над спектаклем работали балетмейстер-постановщик заслуженная артистка Украины Наталья Иванова, она же ведущая солистка и главный балетмейстер театра, директор – заслуженный артист Украины Александр Елизаров, художественный руководитель театра танца – заслуженная артистка Украины Нина Маршева и приглашенный режиссер-постановщик Владимир Андрюкин (г. Москва).

Сюжет спектакля «Любовь, танцы и гаждеты» о любви, которая остается важнейшей составляющей жизни человека.

Хореография, как и все виды искусства, развивается вместе с техническим прогрессом. Каждому времени присущи свои музыкальные и соответственно танцевальные тенденции. Проходят времена, меняются танцы, появляются новые музыкальные направления и гаджеты, меняется мода, а любовь остается. В спектакле показано развитие танцевальной культуры, начиная с 30-х годов прошлого века до наших дней, которое связано с появлением тех или иных технических гаджетов.

Гаджет – это приспособление, которое помогает в повседневной жизни человека. В нашем спектакле «Любовь, танцы и гаждеты», гаджетом является техническое средство, воспроизводящее музыку. Одним из первых средств, стал патефон, потом появились проигрыватели для пластинок, бобинные и кассетные магнитофоны, позже — CD-плееры, а сейчас – смартфоны. Каждая смена гаджета сопровождалась появлением нового музыкального стиля, новой моды в одежде и новой моды в танцевальных движениях, но взаимоотношения между мужчиной и женщиной остались неизменны.

В каждом блоке спектакля «Любовь, танцы и гаждеты» артисты театра перенесут зрителей в разные времена. Танцоры покажут высокий уровень исполнительского мастерства, и диапазон здесь очень широкий: от свинга 30-х, рок-н-ролла 50-х, до современных бальных танцев и брейк-данса.

Для справки: Севастопольский театр танца создан в декабре 1999 года. Это уникальный творческий коллектив, репертуар которого основан на лексике бального танца. В 2009 году Севастопольский театр танца удостоили почетного звания «Академический». С 2017 года Севастопольский академический театр танца носит имя своего основателя — Вадима Альбертовича Елизарова. Сегодня в составе театра танца 45 артистов, среди них 9 человек — заслуженные артисты Украины, 10 -заслуженные артисты Республики Крым и 4- заслуженные артисты города Севастополя. Художественный руководитель — заслуженная артистка Украины Нина Маршева, директор — заслуженный артист Украины Александр Елизаров.

Дарья Тимофеева

Фото: crimea-news.com