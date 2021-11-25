Развожаев раскритиковал стратегию развития агропромышленного кластера Севастополя

Новый начальник провалился с докладом на первом заседании правительства

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня, 25 ноября, на заседании правительства подверг критике и не допустил к принятию Стратегию развития агропромышленного кластера города. Доклад представлял новоназначенный и.о. департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Максим Рожков.

Рожков отметил, что ядром агропромышленного кластера являются севастопольские винодельческие заводы и предприятия Вторым уровнем являются смешанные с ними предприятия и поставляющие комплектующую продукцию, и группирующиеся вокруг ядра. К третьему уровню он отнес учебные заведения, которые готовят специалистов для агропромышленного кластера, и общественные организации.

Губернатору не понравился такой подход к градации исследуемой отрасли.

«Это не стратегия агропромышленного кластера, вы у ж тогда честно назовите: Стратегия винодельческой отрасли, либо покажите, где остальной агропромышленный комплекс. Или у нас другого сельского хозяйства в принципе не существует: сады, молочную ферму, которую мы фантазировали? Надо тогда сказать либо этого нет и не будет», — заявил Развожаев.

На аргумент Рожкова о том, что в условиях Севастополя виноделие — это двигатель развития агропромышленного комплекса, глава города порекомендовал назвать тогда документ стратегией развития виноградарства и виноделия, и отказался его выносить на голосование членами правительства региона.

По итогу заседания представленная Стратегия была отправлена на доработку.

Напомним, в рамках этого заседания правительство Севастополя определило критерии неаварийных домов, подлежащих сносу в рамках КРТ (комплексного развития территорий).

Ольга Сурикова