В Севастополе перекрыли тротуар от Студгородка к ТЦ «Лаванда»

На этом участке прокладывают дорогу-дублера, которая будет вести к новым детским садам и физкультурно-оздоровительному комплексу на улице Вакуленчука.

Проект стоимостью почти 200 млн рублей предполагает организацию дороги шириной 6 метров в две полосы — одна для движения, другая – для остановки личного транспорта.

Планируется обустройство тротуаров, дорожных знаков и освещения, а также благоустройство и озеленение территории.

Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс на 120 мест закончат к концу года, детский сад на 260 детей — в начале 2025 года.

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Анна Левина