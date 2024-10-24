В «Тайгане» установят памятник погибшей сотруднице

«Леокадия Владимировна была управляющей, отработала в парке 18 лет и дошла до директора зоопарка «Сказка». Она человек, который внес большой вклад в становление и развитие парка, в воспитании зоологической коллекции», — рассказал директор сафари-парка Олег Зубков.

Памятник Леокадии изготовят из мрамора в полный рост. На руках женщина будет держать тигренка.

Выполнят работу заграницей, и уже в следующем году скульптуру привезут и установят в парке.

Напомним, что в парке львов «Тайган» 16 октября произошел несчастный случай: сотрудница во время уборки не закрыла засов двери клетки, что и привело к трагедии — ее загрызли львы.

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Анна Левина