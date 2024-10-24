С сегодняшнего дня снижены тарифы на техническое обслуживание для всех абонентов ПАО «Севастопольгаз»

Это стало возможно после того, как предприятие перешло под контроль города Севастополя.

В городе для всех потребителей газа единый тариф на техническое обслуживание составит 2 650 руб. – для ТО внутридомового газового оборудования (для индивидуальных жилых домов и квартир с компоновкой системы газоснабжения, состоящей из газовой сети, отопительного котла, плиты и счетчика).

678 руб. — для квартир, в которых варочная панель и внутриквартирный газопровод. 2 066 руб. — для квартир, имеющих счетчик, плиту на 4 конфорки, проточный водонагреватель и внутриквартирный газопровод

2 484 руб. – для квартир, где есть варочная панель, отопительный котел, счетчик и внутриквартальный газопровод.

Потребителям, заключившим договоры на техническое облуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с ПАО «Севастопольгаз», перезаключать ничего не нужно. Все работы будет выполнять ГУП «Севастопольгаз», без привлечения субподрядных организаций.

В ноябре тарифы могут еще снизиться, как и стоимость технического обслуживания.

Телефон для справок: +7 (8692) 41-73-24

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Анна Левина