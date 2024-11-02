В поселке Солнечный в Севастополе возродили центр культурной жизни

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в поселке Солнечный открывается после капитального ремонта клуб.
Ремонт был проведен в рамках национального проекта «Культура».
На протяжении долгих лет в здании приходилось отменять один концерт за другим, так как центрального отопления не было, а сидеть в холодном помещении в холод – некомфортно.
Построено было здание клуба в 1976 году и с тех пор не ремонтировалось.
«В прошлом году начались работы по капитальному ремонту: заменили кровлю, утеплили здание, сделали автономную канализацию и обновили инженерные сети. Теперь есть четыре санузла вместо одного.
Для артистов оборудованы новые гримерные, установлены кондиционеры в зале и фойе, а тепло обеспечит газовый котел. Клуб получил систему вентиляции, обновленное сценическое оборудование и освещение», — говорит губернатор.
Зрительный зал вмещает 205 человек и оснащен удобными креслами.
Сейчас клуб готовится к Дню народного единства и ожидает выступление танцевального коллектива «Радость».
Клуб вновь стал центром культурной жизни села.
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Кристина Ветер