В поселке Солнечный в Севастополе возродили центр культурной жизни

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в поселке Солнечный открывается после капитального ремонта клуб.

Ремонт был проведен в рамках национального проекта «Культура».

На протяжении долгих лет в здании приходилось отменять один концерт за другим, так как центрального отопления не было, а сидеть в холодном помещении в холод – некомфортно.

Построено было здание клуба в 1976 году и с тех пор не ремонтировалось.

«В прошлом году начались работы по капитальному ремонту: заменили кровлю, утеплили здание, сделали автономную канализацию и обновили инженерные сети. Теперь есть четыре санузла вместо одного.

Для артистов оборудованы новые гримерные, установлены кондиционеры в зале и фойе, а тепло обеспечит газовый котел. Клуб получил систему вентиляции, обновленное сценическое оборудование и освещение», — говорит губернатор.

Зрительный зал вмещает 205 человек и оснащен удобными креслами.

Сейчас клуб готовится к Дню народного единства и ожидает выступление танцевального коллектива «Радость».

Клуб вновь стал центром культурной жизни села.

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Кристина Ветер