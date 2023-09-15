В Севастополе прошел семинар по тэг-регби

Участие в семинаре приняли учителя физкультуры городских школ.

В качестве спикера был приглашён мастер спорта СССР, известный тренер Виктор Ковтун. Организатором семинара выступила Севастопольская городская федерация регби.

«Проходит естественно семинар на нашей регбийной базе, где мы очень рады видеть учителей физической культуры. Буквально уже начался заявочный этап, мы уже в октябре проведём первые соревнования по регбийной школьной лиги – это уже будет IV сезон. Предварительные заявки мы получили, понимаем, что интерес у нас растёт. Учитывая, что с 1 по 4 классы детки-победители поедут на всероссийские соревнования регбийной школьной лиги и будут представлять наш город-герой. В прошлом году победителем – серебряным призёром стала 3-я школа», — рассказала директор федерации Наталия Самойленко.