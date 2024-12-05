Перед Новым годом мошенники придумали новую схему обмана в Telegram

В преддверии Нового года россияне становятся жертвами новой схемы мошенничества, связанной с розыгрышами призов в Telegram. По словам маркетолога PGR Agency Анастасии Бастрыкиной, аферисты создают фальшивые аккаунты известных брендов, чтобы незаконно получить личные данные и денежные средства от пользователей.

Мошенники сообщают жертвам о выигрыше и пытаются выведать у них персональную информацию, такую как доступы к личным кабинетам на маркетплейсах и данные банковских карт. Это особенно актуально в праздничный период, когда многие люди ожидают розыгрыши и акции.

Бастрыкина призывает пользователей быть внимательными и не поддаваться панике, так как мошенники могут действовать под именем любого бренда. Важно помнить, что законные компании никогда не будут запрашивать такую информацию через мессенджеры. Рекомендуется избегать участия в подозрительных розыгрышах и тщательно проверять источники информации, прежде чем делиться личными данными.

Также пользователям могут приходить сообщения даже от знакомых людей с предложением воспользоваться бесплатной подпиской Telegram Premium. Не надо переходить по ссылке, это тоже могут быть мошенники.

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Кристина Ветер