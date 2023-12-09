В Соборной мечети Симферополя прошло первое богослужение

В главном молельном зале Соборной мечети в Симферополе прошло первое в ее истории богослужение, сообщают РИА Новости Крым.

Намаз провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев. В нем приняли участие 350 человек со всего Крыма — лидеры региональных общин, духовенство, представители генерального подрядчика.

До богослужения муфтий обратился к присутствующим с приветственным словом.

Соборная мечеть возводится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Она включает основное здание размером 37 х 37 метров с куполом высотой 28 метров, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), а также четыре минарета высотой 50 метров каждый. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих. Также в проекте- административное здание, здание гостиницы для паломников и автопарковка. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году.

Фото: РИА Новости Крым