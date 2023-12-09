В России отмечают День героев Отечества

9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества.

В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Впервые в Российской Федерации День Героев Отечества отмечался 9 декабря 2007 года, однако этот праздник имеет вековые традиции и глубокие исторические корни.

Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика Георгия Победоносца. В этот день, 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года, императрица Екатерина II учредила высшую воинскую награду — орден Святого Георгия.

Фото: kremlin.ru