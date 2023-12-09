Новогодние планы россиян: Еда, сон и все части Гарри Поттера

Более четверти россиян на новогодних праздниках планируют только есть и спать 47% граждан проведут длинные выходные в кругу семьи, следует из опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

12% россиян во время 10-дневных выходных собираются пересмотреть все части «Гарри Поттера».

31% отправятся в путешествие — часть внутри страны, а 8% поедет зарубеж, в частности в Таиланд.

Другие 16% посветят новогодние каникулы игре в снежки и лепки снеговиков, а 9% самых ответственных посвятят это время саморазвитию и собираются посещать музеи и выставки.