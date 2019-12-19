В случае ухудшения погоды завтра не будут ходить катера

Сегодня, в связи с ухудшением погодных условий, рейд был перекрыт. Завтра, 20 декабря, если погода не улучшится, катера также не будут ходить через бухту. Напомним, сейчас в городе сильный туман.

Департамент транспорта организует дополнительное автобусное сообщение город – Северная сторона.

На маршруты готовы выйти более 100 автобусов. Перевозки пассажиров будут осуществляться по следующим маршрутам: 150, 150А, 151, 151А, 152, 152А, 153, 153А. Автобусы будут курсировать между пл. Суворова и пл. Захарова (Северная сторона).

По Центральному городскому кольцу курсируют автобусы №№ 13 и 13А, осуществляющие бесплатную перевозку пассажиров по маршруту «пл.Ушакова-пл.Суворова-пл.Нахимова-пл.Лазарева-пл.Ушакова»

Напомним, оплата проезда осуществляется с помощью ЕГКС и за наличный расчет.

Пассажиры льготных категорий при наличии персонифицированной ЕГКС перевозятся бесплатно.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)