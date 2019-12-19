В Балаклаве торжественно открыли новогоднюю елку (фото)

19 декабря в сквере Балаклавского рудоуправления состоялось праздничное открытие новогодней елки.

Балаклавская елочка очень похожа на главную елку Севастополя на пл. Нахимова — ее верхушку также украшает мультимедийная сфера, а гирлянды меняют цвет, создавая различные узоры.

Напомним, главную городскую елку откроют в субботу, 21 декабря.

В сквере Балаклавского рудоуправления организовали ярмарку новогодних украшений и сладостей. Ребята из детско-юношеского клуба «Чайка» показали собранных своими руками роботов.

На цене выступали детские творческие коллективы города: севастопольский хореографический центр «Радость», образцовый вокальный ансамбль «Мир надежд», ансамбль современного танца «Ритм-Dance», детский ансамбль «Полярики», хореографический ансамбль «Зефир», и студия современного танца хип-хоп клуба «Чайка».

Затем ребята отправились на дно морское вместе с Русалочкой и Волшебником искать Деда Мороза. Когда, несмотря на все трудности, Дедушка Мороз и Снегурочка нашлись, они поводили с ребятами хоровод и зажгли новогоднюю елку.

Ирина Жибоедова