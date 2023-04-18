В сквере на проспекте Гагарина зоны для пикника не будет

В департаменте городского хозяйства опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в новом сквере на проспекте Гагарина появится поляна для пикника.

«Зон для пикника там не планируется, на месте, которое обозначили в некоторых ТГ-каналах, планируется высадка роз», — заявил в комментарии «Севкору» и.о. замгубернатора Евгений Горлов.

Также он добавил, что для этих целей не рассматривается склон в сквере.

Напомним, в Севастополе обновленный сквер «Покорителям космоса» на проспекте Гагарина был открыт 12 апреля.

Ольга Сурикова