Путин посетил штабы войск в Херсонской области и Луганской Народной Республике

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В штабе группировки войск «Днепр» обсуждалась ситуация на Херсонском и Запорожском направлениях. В ЛНР президент принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.



Также глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон.

Напомним, в середине марта президент России Владимир Путин прилетел на вертолете в Мариуполь, после чего проехался по городу на автомобиле и пообщался с местными жителями.