В Севастополе водитель троллейбуса высадила девочку, не найдя ей сдачу с тысячи рублей

Жительница Севастополя рассказала в соцсетях, что ее 12 летнюю дочь водитель троллейбуса высадила посреди маршрута, так как она передала за проезд одну тысячу рублей.
Инцидент произошел 4 августа в троллейбусе №7. Женщина уточнила, что ее дочка пошла оплатить за проезд заблаговременно — за несколько остановок, и там ее и высадили. Хотя при этом мама ждала дочку на ДОФе и могла бы оплатить за нее уже на конечной остановке.
«Мы только привезли дочь в Севастополь, и она абсолютно не ориентируется в городе. В итоге она осталась в абсолютно незнакомом месте, еще и увидела, что телефон разряжен и сейчас выключится. Она испугалась, истерика, успевает позвонить мне (я встречала ее на остановке перед пл. Нахимова) и сказать, что ее выгнали. Где она не знает и магазинов, чтобы разменять деньги рядом нет», — описала Виктория Люберцева ситуацию, в которой оказалась ее дочь.
Маме прошлось пешком идти обратно и искать своего ребенка, через несколько остановок она нашла девочку в слезах.
Сама водитель троллейбуса ответила матери, что отравила ее ребенка менять деньги.
При этом, как известно, в России принят закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта несовершеннолетних, не оплативших проезд.
Ольга Сурикова