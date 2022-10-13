Севастопольские регбистки достойно выступили на соревнованиях «Краса Регби»

Женская команда регбийного клуба «Чайка» приняла участие во всероссийских соревнованиях по регби-7 «Краса регби», которые традиционно прошли на базе Олимпийской деревни в Сочи.

Участие принимали девочки 2009-2010 года рождения.

Юным регбисткам из Севастополя удалось стать шестыми среди шестнадцати сильнейших команд страны.

«Есть определенная позитивная тенденция: севастопольские девушки стали заметны среди других команд и сделали огромный скачок вперед. Огромное спасибо главе попечительского совета Севастопольской городской федерации регби Илье Григорьевичу Журавлеву, который прилагает массу усилий для развития регби в регионе. Также хочется поблагодарить тренера нашей команды Олега Куцыка, который всю душу вкладывает в свое дело».

В контексте развития женского регби в Севастополе Наталия Самойленко призвала всех жительниц города со спортивной подготовкой, которые бы хотели вернуться в большой спорт приходить на тренировки в регбийный клуб «Чайка», который сейчас формирует женскую профессиональную команду под руководством великолепного тренера Руслана Адылова.

С детальной информацией можно ознакомиться на сайте Севастопольской городской федерации регби и в социальных сетях.

Дарья Тимофеева

Фото: организаторы турнира