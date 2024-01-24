В Симферополе пройдет суд над мужчиной, который 24 года назад убил курсанта школы милиции

В Симферополе будут судить мужчину за убийство курсанта школы милиции, совершенное 24 года назад.
Расследованием занималось Управление по расследованию особо важных дел ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.
Установлено, что вечером 5 марта в ходе потасовки в кафе «Космос» по ул. Гагарина тогда 17-летний подозреваемый ударил курсанта симферопольской школы милиции ножом. В последующем пострадавший скончался в больнице, а его убийца длительное время скрывался по поддельным документам в Московской области.
В июне 2023 года он был задержан и этапирован в Симферополь.
Мужчина обвиняется в убийстве и ему избрана мера пересечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в суд.
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Ольга Сурикова