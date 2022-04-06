В Симферополе продлили запрет на полеты

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Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортах на юге России. Ограничения распространяются на 11 воздушных ворот: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Об этом сообщила Росавиация.
«До 3.45 часов по московскому времени 13 апреля 2022 года», – говорится в сообщении.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.
Напомним, ограничения на полеты в южных аэропортах России был введен 24 февраля после начала спецоперации в Украине. Последний запрет действовал до 7 апреля.
Ольга Сурикова