В Симферополе продлили запрет на полеты

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Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортах на юге России. Ограничения распространяются на 11 воздушных ворот: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Об этом сообщила Росавиация.