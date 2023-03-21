В Джанкое сбиты беспилотники

Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин сообщил, что украинские дроны повредили частный дом и продуктовый магазин. Там же произошло повреждение электросетей.

«По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен», —написал он.

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг появившуюся в украинских пабликах информацию об уничтожении беспилотниками крылатых ракет «Калибр НК»: «Влажные фантазии клоунов. Железная дорога и инфраструктура не повреждены. Поезда следуют по расписанию».

Крючков также уточнил, что все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель..

Ольга Сурикова