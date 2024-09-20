В Симферополе медработница избила пациентку в отделении реанимации

Видео ее супруг разместил в социальных сетях. По словам мужчины, инцидент произошел в одной из горбольниц Симферополя, а именно в отделении реанимации.

Сам инцидент произошел еще пять дней назад, и, по словам супруга пациентки, санитарку, избившую его жену, уже уволили.

Но он считает, что в ситуации должны разобраться правоохранительные органы.

Также мужчина разместил видео разговора с самой медработницей, на котором она признает, что позволила себе поднять руку на пациента. Правда, при этом подчеркивает, что сделала это, чтобы якобы прекратить истерику больной.

Напомним, на днях полицейские задержали жителя Севастополя, который жестоко избил прохожего за просьбу не материться при детях. Им оказался 47-летний севастополец, который объяснил свой поступок нахождением в состоянии алкогольного опьянения.

UPD: В министерстве здравоохранения республики Крым прокомментировали ситуацию.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в отделения анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии Симферопольской городской клинической больницы №7. Администрацией учреждения проведено служебное расследование, принято решение уволить сотрудницу, грубо нарушившую правила этики.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот видео из социальной сети

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