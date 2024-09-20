Севастопольцы всего за три месяца потратили на маркетплейсах 1,4 млрд рублей

Севастопольцы все больше предпочитают совершать покупки, не выходя из дома, воспользовавшись услугами маркетплейсов. Об этом «Севкору» сообщили в пресс-службе севастопольского отделения Банка России.

Только за первые три месяца 2024 года горожане скупились в режиме онлайн на 1,4 млр рублей. Это в 1,6 раз больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году.

«Средний чек на заказы составлял 3,3 тыс. рублей, что в 2,4 раза выше, чем год назад. Чаще всего горожане приобретали одежду и обувь, мебель и товары для дома, а также цифровую и бытовую технику», — уточнили в пресс-службе банка.

При этом среди мотивов перейти в режим покупок онлайн не только желание сэкономить время и силы, но и деньги. Горожане считают, что в интернете совершать покупки намного выгоднее.

Интересно, что не только крупные маркетплейсы, но и местный бизнес уходит в сегмент онлайн-торговли, предлагаю приобрести товары онлайн и доставить горожанам.

Конечно, до больших российских мегаполисов, жители которых предпочитают и продукты питания заказывать через интернет Севастополю еще далеко. Местные продуктовые магазины таких услуг не предоставляют.

С другой стороны, колоссальными темпами развивается сфера доставки еды. Все меньше горожан готовят сами, равно как и многие доставку готовой еды предпочитают походу в ресторан.

Дарья Тимофеева

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