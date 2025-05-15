Утвержден состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле.
Об этом сообщает Кремль.
Состав российской делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле в лицах.
Члены делегации:
Владимир Мединский — помощник Президента Российской Федерации. Возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в 2022 году.
Михаил Галузин — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации. Занимается вопросами отношений со странами СНГ. Ранее занимал должность посла России в Индонезии и Японии.
Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Окончил Военно-дипломатическую академию Советской армии. Находится под санкциями ЕС, Великобритании и США.
Александр Фомин — заместитель Министра обороны Российской Федерации.
Эксперты делегации:
Андрей Зорин — первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Екатерина Подобреева — заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной деятельности в гуманитарной сфере.
Алексей Полищук — директор Второго департамента стран СНГ МИД России. Специализируется на отношениях с Украиной, Беларусью и Молдовой.
Владимир Шевцов — заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны.
Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский уже вылетел на переговоры в Турцию.
— Состав украинской делегации: глава Офиса президента Ермак, министр обороны Умеров, министр иностранных дел Сибига и советник президента Жовква.
— Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах по Украине.
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Ольга Сурикова