Утвержден состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле

В мире
15-05-2025

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле.

Об этом сообщает Кремль.

Состав российской делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле в лицах. 

Члены делегации:

Владимир Мединский — помощник Президента Российской Федерации. Возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в 2022 году.

Михаил Галузин — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации. Занимается вопросами отношений со странами СНГ. Ранее занимал должность посла России в Индонезии и Японии.

Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Окончил Военно-дипломатическую академию Советской армии. Находится под санкциями ЕС, Великобритании и США. 

Александр Фомин — заместитель Министра обороны Российской Федерации.

Эксперты делегации:

Андрей Зорин — первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Екатерина Подобреева — заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной деятельности в гуманитарной сфере.

Алексей Полищук — директор Второго департамента стран СНГ МИД России. Специализируется на отношениях с Украиной, Беларусью и Молдовой.

Владимир Шевцов — заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны.

Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский уже вылетел на переговоры в Турцию. 

— Состав украинской делегации: глава Офиса президента Ермак, министр обороны Умеров, министр иностранных дел Сибига и советник президента Жовква. 

— Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах по Украине.

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Ольга Сурикова