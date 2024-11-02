В Симферополе адвокат со своей знакомой пытались провернуть аферу почти на два млн рублей

В Симферополе осуждены бывший адвокат адвокатской палаты Республики Крым и его сообщница по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

В январе 2022 года супружеская пара из Джанкойского района обратилась к действующему на тот момент адвокату за юрпомощью. Адвокат вместе со свой знакомой, разработав план, сообщили клиентам ложные сведения: якобы после явки мужчины к следователю он будет задержан и заключен под стражу. Гражданину было предложено оформить больничный лист за 38 тысяч рублей и скрыться от следствия до разрешения ситуации.

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В последующем сообщники получили от супругов и их родственников более 1,8 миллиона рублей, которые, по заверениям адвоката и его знакомой, будут направлены на прекращение уголовного преследования, обысков, оперативно-розыскных мероприятий и розыска подозреваемого, оформления инвалидности фигуранту дела, изменение квалификации преступных действий. При этом подельнике повлиять на обстоятельства дела они не могли.

Адвокат и его знакомая были задержаны сотрудниками крымского УФСБ. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 8 лет соответственно. Отбывать наказание осужденные будут в исправительных колониях общего режима.

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Ольга Сурикова