В Гаспре появился новый многоквартирный дом для бездомных котов

В Гаспре на ул. Риекская появился «Кошкин дом». Это трехэтажное здание на 6 квартир для бездомных кошек.
Как рассказали в администрации Ялты, кровля такого дома, стены и «фундамент» обработаны специальным водоотталкивающим средством, которое сохранит жилище котиков в непогоду.
Место для кошачьего дома выбрали местные жители, а реализовали проект волонтеры центра помощи «Переправа».
Также отмечается, следующим поселком, где появится «Кошкин дом», станет Массандра.
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Ольга Сурикова