В День народного единства, 4 ноября, начнет работу мультимедийный автопоезд «Россия — Моя история»

2 года ушло на создание первого мультимедийного автопоезда. Над воплощением идеи в жизнь трудились художники, историки, инженеры, программисты, электрики, дизайнеры, актёры, филологи, операторы, монтажёры и многие другие.

Комплекс создан по поручению президента России Владимира Владимировича Путина Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства просвещения России.

Передвижной комплекс путешествует по всей стране и уже побывал в Москве, ДНР и Херсонской области, где его посетили свыше 40 тысяч человек.

С помощью цифровых реконструкций и интерактивных шоу-форматов посетители смогут познакомиться с историей. Отдельная экспозиция посвящена Севастополю.

В праздничный день можно записаться на экскурсии, которые начинаются в 16:00 и 18:00 по ссылке — расписание и запись на экскурсии в будни.

Количество мест на экскурсии ограничено. Поэтому запись обязательна!

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина