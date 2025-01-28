Маркетплейсы хотят отдавать невостребованные товары на благотворительность

Продавцы и маркетплейсы обсуждают вопрос передачи слишком долго хранящихся на складах товаров на благотворительность.

Сейчас 30% отгружаемой продукции реализуется дольше оптимальных 90 дней. Такое решение позволит продавцам избавиться от расходов на вывоз или утилизацию этого имущества, а также даст возможность получить налоговые льготы. Также это нужно для уменьшения объема невостребованной продукции и освобождения места для новых товаров.

Продукция может быть качественная, но изготовлена в непопулярном цвете, а расходы, например, на возврат дешевых товаров (открытки, чехлы) могут быть выше, чем их стоимость.

Вопрос планируют решить уже к 20 февраля.

Механизм прорабатывается с несколькими фондами: предполагается, что они будут формировать список необходимых вещей, которые могут быть направлены, в том числе, в регионы вблизи боевых действий.