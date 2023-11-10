В школе в Подмосковье подрались учительница математики и мать одной из учениц

В одной из Подмосковных школ приход мамы в школу закончился массовой потасовкой.

Как пишет издание Baza, драка произошла в школе имени Крупской в Деденево. За день до произошедшего между 52-летней учительницей и школьницей произошел конфликт, во время которого учительница якобы обозвала свою ученицу. Утром в школу на разговор пришла ее мать и требовала присутствия директора при выяснении отношений.

Однако педагог попыталась выпроводить женщину силой из класса, после чего и завязалась драка. Участником которой стала еще старшая сестра девочки. Она заявила учительнице, что за то что она ударила ее маму, она сейчас поедет «в свой хохлостан» (по словам учеников, Наталья родом из Украины). Также она начала кричать нецензурными словами.

Отмечается, что диалог с директором все же состоялся. В учебное заведение приезжала полиция.