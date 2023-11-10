В Крыму будут судить врача-педиатра из-за смерти школьника на физкультуре 

В Симферополе в марте этого года 15-летнему школьнику стало плохо на школьном стадионе, он скончался в больнице. Врач-педиатр предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности.

В сентябре 2022 15-летнему ученику старших классов после прохождения ежегодного профосмотра была установлена третья группа состояния здоровья и определена специальная медгруппа для занятий физкультурой.

Однако в марте этого года врач-педиатр не ознакомилась с конкурсами спортивной школьной эстафеты и оформила медицинский допуск подростка к участию в играх. В результате чего днем на школьном стадионе во время бега юноше стало плохо, он был доставлен в больницу, где скончался.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть школьника наступила от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечнососудистой недостаточностью.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении врача-педиатра отделения организации медпомощи детям в образовательных учреждениях симферопольской поликлиники, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности 15-летнему юноше вследствие ненадлежащего исполнения ею своих профессиональных обязанностей, завершено.

Собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены в прокуратуру с целью утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд, сообщили в Следкоме.

Ольга Сурикова