Севастополец провернул аферу и продал машины лизингодателя на 2 млн рублей в счет своих долгов

Прокуратура Севастополя доказала в суде вину генерального директора коммерческой организации, который растратил имущество фирмы-лизингодателя стоимостью 2,1 млн рублей

Установлено, что в июле и декабре 2019 года мужчина, занимая пост гендиректора фирмы, осуществляющей строительно-монтажные и ремонтные работы, получил в пользование по договорам сублизинга легковой автомобиль «Renault Arkana» и фронтальный погрузчик. А потом он передал легковой автомобиль в пользование с правом оформления в собственность своему знакомому в уплату ранее возникших между ними финансовых обязательств, а погрузчик – продал, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе следствия местонахождение техники установлено, транспортные средства возвращены потерпевшему.

Виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, установив испытательный срок 4 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе местный предприниматель оставил своему сотруднику в пользование автомобиль «Ситроен» и уехал в командировку в другой город, а тот успел ее продать.

Ольга Сурикова