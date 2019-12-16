В СевГУ разработали систему подводного стереозрения

Ученые Севастопольского государственного университета разработали комплексную систему технического подводного стереозрения.

Разработку представил заведующий кафедрой «Информатика и управление в технических системах» Алексей Кабанов на выставке «Вузпромэкспо» в Москве.

Комплекс позволит водолазам работать более безопасно.

Модуль компьютерного стереозрения — это герметичный корпус с промышленными видеокамерами и соответствующей электроникой для синхронизации работы камер в стереорежиме. Система может устанавливаться на подводные аппараты разных классов.

Система имеет иерархическую структуру: модули ближнего обзора (видеокамеры, которые крепятся на манипуляторы робота), и модуль дальнего обзора, который представляет собой подводную стереокамеру и дополнительные акустические средства. Модуль функционирует на специально разработанном программном обеспечении. Алгоритмы модуля объединяют оптическую информацию от видеокамер и гидроакустическую от устройства звуковидения, что дает больше информативности.

Алгоритмы помогают решать следующие задачи: построение 3D-карты рабочего пространства

и позиционирование на ней идентифицированных объектов, определять расстояние до этих объектов с точностью до 15 мм и определить геометрические формы объектов при позиционировании их на рабочей карте.

Работу над проектом ведёт коллектив кафедры «Информатика и управление в технических системах» Севастопольского госуниверситета с привлечением студентов.

Проект реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки»

при финансировании Минобрнауки Российской Федерации при поддержке индустриальный

партнера НПО «Андроидная техника».

По материалам пресс-службы СевГУ (и фото)