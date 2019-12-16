В ДКР представили концертную программу «Секреты звонких струн»

15 декабря творческие коллективы Дворца культуры рыбаков выступили с концертной программой «Секреты звонких струн» для курсантов Черноморского высшего военно-морского ордена Красной звезды училища имени П.С. Нахимова.

Вечные мелодии народной классики исполнил русский народный оркестр «Жемчужина России» (главный

дирижер заслуженный работник культуры Украины Людмила Королева).

Своим благородным вокалом покорили сердца слушателей заслуженный артист Севастополя Вячеслав Музыченко и солисты оркестра.

Почетными грамотами за высокий профессионализм и популяризацию русского-народного инструментального искусства были награждены русский народный оркестр «Жемчужина России» и его руководитель заслуженный работник культуры Украины Людмила Королева.

По материалам отдела информации ДКР

Фото: Елена Бондарь