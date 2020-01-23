В СевГУ пройдет Студенческий бал

25 января в фойе третьего этажа корпуса СевНУ на Гоголя, 14 состоится V Открытый Студенческий бал. Начало в 18:00.

Бал посвящён Дню российского студенчества, который традиционно отмечается в день святой Великомученицы Татьяны.

В мероприятии примут участие студенты СевГУ, филиала МГУ имени М. В. Ломоносова, курсанты Черноморского ВВМУ имени П.С. Нахимова, и студенты филиала «Академии труда и социальных отношений».

Также бал посетят школьники, выпускники вуза, преподаватели и сотрудники СевГУ.

Посещают этот красивейший праздник даже ученики общеобразовательных школ.

Традиционно в мероприятии принимают участие выпускники, а также преподаватели и сотрудники Севастопольского государственного университета.

Вход по пригласительным