В Севастополе парень зашел проверить окна и украл у пенсионерки 3 тысячи рублей

82 -летняя жительница Севастополя обратилась в полицию и сообщила, что у неё открыто похитили 3 тысячи рублей.

Правоохранители задержали 25-летнего злоумышленника.

Оказалось, парень пришел в квартиру заявительницы под предлогом проверки качества установки пластиковых окон. Мужчина заметил на тумбочке в прихожей кошелёк. Он схватил его, выбежал из квартиры и скрылся в неизвестном направлении. Найденные в кошельке 3000 рублей злоумышленник потратил на свои нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Фото: komi.aif.ru