В Севастополе ожидается мокрый снег

В связи с прохождением холодного фронта в течение суток 23 января и ночью 24-го на территории Севастополя ожидаются: дождь, мокрый снег, усиление ветра до 15–20 м/с.

Ночью – небольшие осадки – дождь, мокрый снег. Днём мокрый снег. Температура воздуха ночью и днём 2-4°С.

Возможны перебои в работе катерного сообщения между центром и Северной стороной города.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также следует избегать дальних поездок за пределы города на автомобиле.

Во избежание чрезвычайной ситуации особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

По материалам Главного управления МЧС России по г. Севастополю