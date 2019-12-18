Херсонес приглашает на вечерние экскурсии

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашает в новогодние праздники на тематические вечерние прогулки «В свете веков».

Размещенные в тенистом парке макеты – реконструкции античных и средневековых зданий и сооружений удивят посетителей своей красотой. Древние храмы, жилые усадьбы, оборонительные стены, античный театр выполнены в масштабе 1:25.

Вечерние экскурсии пройдут 28 и 29 декабря 2019 и с 4 по 8 января 2020 года.

График вечерних экскурсий «В свете веков»: 17:00, 17:30, 18:00.

Экскурсия рассчитана на все возрастные категории.

Стоимость билета: взрослые – 400 руб., дети, пенсионеры – 200 руб.

Записаться на экскурсию «В свете веков» можно по телефону: 8 (978) 110-26-21.