В Севастопольском роддоме планируют создать условия для приема осложненных родов

В родильном доме № 2 Севастополя планируется создать условия для приема осложненных родов. Ремонт в медицинском учреждении планируется завершить в 2020 году, — передает ТАСС.

По словам заместителя директора городского департамента здравоохранения Екатерины Кормачевой сейчас пациенток с осложнениями отправляют в Крым.

Она пояснила, что роддом фактически будет выполнять функции перинатального центра, создать который в полном формате в городе нельзя из-за слишком малого числа населения — немногим более 440 тыс. человек. В учреждении будет современное оборудование, планируется привлечь новых специалистов.

Средства выделены из бюджета города Москва.

По материалам ТАСС

Фото: otvprim.tv