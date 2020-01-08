У ДКР состоялись рождественские гуляния

7 января, в светлый праздник Рождества, на площади перед Дворцом культуры рыбаков собрались сотни севастопольцев с детьми.

Увлекательный интерактив закружил гостей ДКР в веселом хороводе. Праздничным настроением, атмосферой добра и волшебства зарядили участников торжества артисты и творческие коллективы Дворца культуры рыбаков.

«Рождество — это день всепрощения, светлых чувств, день, когда торжествуют любовь. Это большой семейный праздник, особенный своей чудесной атмосферой, теплотой любящих сердец, заботой и лаской самых близких и родных. Пусть сбудутся желания, загаданные в эту ночь, а в вашем доме всегда царят мир, лад и благополучие!», — поздравила всех директор Дворца культуры рыбаков Татьяна Зенина.

По материалам Отдела информации ДКР

Фото Н.Черной