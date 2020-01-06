СЦКиИ приглашает на художественную выставку и концерт

10 января в 17:00 в Севастопольском центре культуры и искусств открывается выставка, посвященная 10-летию Художественной студии Сергея Берлова. Вход свободный

В студии занимаются и взрослые, и дети, ее руководитель – профессиональный севастопольский художник, член Союза художников РФ и Российской Ассоциации художников-маринистов, член Международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП Юнеско.

Работы Берлова неоднократно выставлялись на международных художественных выставках в России, Украине, Франции, Ливане. Он постоянный участник Международного художественного салона в Центральном доме художника в Москве. В настоящее время Сергей Берлов также является членом правления Севастопольского отделения союза художников РФ и Севастопольского отделения Российского Творческого Союза Работников Культуры.