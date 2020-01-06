СЦКиИ приглашает на художественную выставку и концерт

10 января в 17:00 в Севастопольском центре культуры и искусств открывается выставка, посвященная 10-летию Художественной студии Сергея Берлова. Вход свободный
В студии занимаются и взрослые, и дети, ее руководитель – профессиональный севастопольский художник, член Союза художников РФ и Российской Ассоциации художников-маринистов, член Международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП Юнеско.
Работы Берлова неоднократно выставлялись на международных художественных выставках в России, Украине, Франции, Ливане. Он постоянный участник Международного художественного салона в Центральном доме художника в Москве. В настоящее время Сергей Берлов также является членом правления Севастопольского отделения союза художников РФ и Севастопольского отделения Российского Творческого Союза Работников Культуры.
12 января в СЦКиИ состоится праздничный концерт «Калядует каляда» народных ансамблей
«Русь» и «Играй, гармонь». Начало в 13.00. Вход свободный.
При участии детской студии народной песни при ансамбле «Русь» и создателя школы риторики
«Равновесие» Светланы Никитиной. Художественный руководитель коллективов – заслуженный
работник культуры России, заслуженный гармонист России Петр Савченков.
По материалам отдела информации СЦКиИ