Севастопольские политики поздравили горожан с Днем народного единства

Сегодня вся страна отмечает День народного единства. В этот день 409 лет назад завершилась польская оккупация Московского царства, ознаменовавшая окончание Смутного времени.
Поздравить россиян с этой великой датой прибыл президент страны Владимир Путин. У подножия памятника Примирению в Карантинной бухте он обратился к российскому народу.
Но не остались в стороне и местные политики, обратившиеся к севастопольцам с поздравлениями.
«В истории России таких «смутных времен» и переломных моментов было много, но мы всегда побеждали и шли вперёд. Только наша сплоченность, искренняя и глубокая любовь к Отечеству, забота о близких и согражданах помогут нам все пережить и со всем справиться. Дорогие севастопольцы, только вместе, только в единстве мы сильны. Желаю каждому из вас мира в сердце, здоровья и всего самого доброго!», — обратился к горожанам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
А вот спикер местного парламента Владимир Немцев подчеркнул, что сегодня в период трудностей, связанных с борьбой с распространением коронавирусной инфекции, важно сплотиться вокруг общей государственной идеи: «Именно сейчас, в период сложнейших испытаний для всего мира, этот праздник актуален как никогда. Сплоченность, взаимопомощь, дружеское расположение – вот то, что требуется всем нам сегодня. Слишком многие страны погубили и, к сожалению, продолжают губить противоречия, доведенные до национальных конфликтов. Тогда как одна из основ российской государственности – разные народности, но один народ. Севастополь всегда был многонациональным городом, где в мире и согласии живут люди со всей России. Всех нас, севастопольцев, объединяет любовь к городу и стремление сделать его лучше».
С ним солидарен его коллега вице-спикер заксобрания Илья Журавлев, который в своем поздравлении напомнил, что «мы сильны, пока мы едины».
«4 ноября наша страна отмечает очень важный праздник, который в очередной раз заставляет задуматься каждого о том, насколько единение народа способствует процветанию страны. История России хранит множество примеров сплоченности граждан во имя защиты независимости страны от внешних угроз. Преданность Отечеству и забота о нем во все времена объединяли наш многонациональный народ», — считает Журавлев.
Дарья Тимофеева
Фото: пресс-служба правительства Севастополя