В Севастопольском отделении ЛДПР завершился третий поток курса цифровой грамотности для пожилых людей

Этот социальный проект направлен на то, чтобы помочь старшему поколению уверенно ориентироваться в цифровом пространстве, пользоваться смартфонами, мобильными приложениями и интернет-сервисами.

На занятиях участники курса освоили базовые навыки работы с устройствами: как настроить смартфон, подключиться к Wi-Fi, устанавливать и использовать полезные приложения. Особое внимание уделялось мессенджерам и видеозвонкам, чтобы пожилые люди могли легко поддерживать связь с близкими. Также автор курса, член молодежной организации Севастопольского отделения ЛДПР Артур Гержиков подробно объяснял, как безопасно работать с банковскими приложениями.

«Проект оказался востребованным и важным. В современном мире цифровая грамотность – это не просто удобство, а необходимость. Пожилым людям особенно сложно адаптироваться к быстрым технологическим изменениям, и наша задача – помочь им сделать этот процесс комфортным и доступным», — отметил партиец.

ЛДПР будет продолжать эту работу, открывая новые потоки курсов, чтобы как можно больше людей старшего возраста смогли уверенно пользоваться цифровыми технологиями.