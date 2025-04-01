В Севастополе состоится детский фестиваль «Юный Рыболов»

В Севастополе началась регистрация детей на участие в фестивале «Юный Рыболов», который пройдет на пляже «Мыс Хрустальный» 4 мая. Мероприятие проводится уже двенадцатый год подряд среди детей от 6 до 14 лет, сообщает организатор фестиваля Севастопольская Федерация Рыболовного Спорта.

Лов рыбы осуществляется поплавочной удочкой с берега. Среди объектов лова будет: скорпена (ёрш), черноморская ставрида, бычок, зеленушка, собачка, смарида (морской окунь) и кефаль.

По итогам фестиваля «Юный рыболов» будут определены победители в двух возрастных группах: от 6 до 10 и от 10 до 14 лет.

Регистрация желающих и подробная информация по телефонам:

+7 978 858 88 94

+7 978 788 18 36

Участие в фестивале бесплатное. Сопровождение детей родителями обязательно.

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Фото: Севастопольская Федерация Рыболовного Спорта