В севастопольском кинологическом центре провели экскурсию для школьников

Ученики кадетских классов школы № 6 посетили Центр кинологической службы УМВД России по г. Севастополю.

Кинологи провели для старшеклассников обзорную экскурсию, рассказали об основных направлениях деятельности своей службы и показали им в каких условиях содержатся питомцы кинологического центра.

В центре живут более 15 питомцев. Их учат искать оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, наркотики, а также задерживать вооружённых злоумышленников.

Во время показательных выступлений питомцы с лёгкостью находили спрятанные муляжи взрывчатки и наркотиков, а также порадовали своих зрителей исполнением различных цирковых трюков.

В завершение встречи кадеты смогли поближе познакомиться с собаками, попробовать себя в роли наставника и поделиться полученными впечатлениями.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю (и фото)