На дорогах с. Черноречье и Хмельницкое установили фонари

В конце прошлого года ГБУ «Горсвет» установило фонари на дорогах в селах Черноречье и Хмельницкое, где проживает свыше 1,5 тысяч жителей. На протяжении долгого времени наружное освещение здесь отсутствовало.

В ходе масштабной реконструкции наружного освещения на территории сел установлено 387 новых светодиодных светильников общей мощностью 50 Вт, установлено 254 новых металлических опоры. Для комфорта жителей освещением оборудованы все местные проезды и пешеходные дорожки общей протяженностью 9,8 км линии.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)